Сильное землетрясение в Турции

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в западной части Турции, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Толчки зафиксированы в 2.43 по времени UTC. Эпицентр располагался в 89 километрах к северо-востоку от крупного города Измир и в 56 километрах к северо-востоку от города Маниса. Очаг залегал на глубине семи километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Ранее в пограничном районе между Ираном и Турцией произошло сильное землетрясение магнитудой 5,7, как сообщал Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). В результате землетрясения в Иране пострадали 75 человек. В Турции власти заявили о девяти погибших и пятидесяти пострадавших.