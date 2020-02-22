Большинство американцев уверены в победе Трампа на выборах

Более половины американских избирателей (65%) считают, что президент США Дональд Трамп будет переизбран на ноябрьских выборах в 2020 года, следует из опроса CBS и YouGov. Отмечается, что более 90% республиканцев уверены в его победе.

По данным опроса, 65% зарегистрированных избирателей полагают, что Трамп «вероятно» или «определенно» победит на грядущих выборах, 35% заявили, что он «вряд ли» или «определенно» не выиграет. Среди демократов только 42% решили, за кого отдадут свой голос. Самые популярные кандидаты от Демократической партии — сенатор Берни Сандерс (27%), бывший вице-президент Джозеф Байден (36%), бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг (20%) и сенатор Элизабет Уоррен (19%).

Опрос CBS News и YouGov провели с 20 по 22 февраля 2020 года. В опросе участвовали 10 тыс. зарегистрированных избирателей.

Выборы президента США пройдут 3 ноября.