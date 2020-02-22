В Азербайджане установлена личность распространителя фейков о коронавирусе

В мессенджерах, в частности, в WhatsApp , распространяются лживые и несоответствующие действительности сообщения о распространении коронавируса в Азербайджане. Так, накануне была распространена фейковая информация о якобы размещении зараженных коронавирусом людей в Центральной клинической больнице в Баку.

Министерство здравоохранения опровергло эту информацию, а правоохранительные органы провели оперативные мероприятия в целях установки источников лживой информации и панических слухов.

Как сообщил haqqin.az источник в правоохранительных органах, в результате проведенных спецмероприятий была установлена личность, распространявшего лживую информацию о наличии коронавируса в Баку. Им оказался врач. Его пригласили на беседу, в ходе которой на вопрос с какой целью он распространяет слухи этот человек ответил, что хотел таким образом пошутить. Он был предупрежден об ответственности за распространение недостоверной информации и отпущен.

Правоохранительные органы продолжают проводить необходимые оперативно-следственные мероприятия в целях установки и привлечения к ответственности всего круга виновных в распространении фейковых новостей о коронавирусе в Азербайджане.