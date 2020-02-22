Премьер Малайзии подал в отставку
94-летний премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад подал в понедельник в отставку. Об этом говорится в заявлении администрации главы правительства.
"Соответствующее прошение было направлено верховному правителю (королю) Малайзии", - указывается в сообщении.
Bloomberg со ссылкой на заявление Мохаммада отмечает, что такое решение принято неожиданно на фоне разногласий с его возможным политическим наследником Анваром Ибрагимом. Никаких других деталей агентство не приводит.