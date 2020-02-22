Коронавирус уже в Кувейте и Бахрейне

Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Бахрейне, сообщает ТАСС со ссылкой на Бахрейнское информационное агентство.

По информации Минздрава страны, заболевание выявлено у подданного Бахрейна, прибывшего из Ирана. Он, а также все, кто контактировал с зараженным, помещены на карантин в медицинский центр в Манаме.

Кроме того, три первых случая заражения коронавирусом нового типа зарегистрированы в Кувейте. По сообщению Министерства здравоохранения страны, все зараженные прибыли из иранского города Мешхед, где ранее была зарегистрирована вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом. По данным кувейтских медиков, один из инфицированных гражданин Кувейта, второй - 61-летний выходец из Саудовской Аравии, гражданство третьего заболевшего, которому 21 год, пока не установлено. Пациенты находятся под постоянным медицинским наблюдением.