Беседовал: Заур Расулзаде, отдел политики 11:11

После известных дебатов президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Мюнхене даже многие армянские политологи оценили преимущество аргументов азербайджанского президента. Этого мнения придерживается и политолог-востоковед, эксперт по делам СНГ в Государственной Думе РФ Каринэ Геворгян. В эксклюзивном интервью haqqin.az она высказала свое мнение о дебатах лидеров двух государств и собственное видение карабахской проблемы.

- Многие аналитики оценили участие Пашиняна в исторических для двух народов дебатах как весьма слабое. Вы согласны с этим? - Надо сказать, что конфликт в Нагорном Карабахе безнадежно заморожен, и тот формат переговоров, который определился в начале 1990-х, не работает. Кстати, азербайджанская сторона об этом заявляет чаще армянской. Казалось бы, тех людей, кто занимается этой проблемой, нужно благодарить - нет хотя бы боевых действий, но к чему привела их деятельность? Ровным счетом ни к чему. Поэтому говорить об эффективности Минской группы не приходится. Чтобы как-то выйти из тупика, - это мое личное мнение - надо оживить контакты на экспертном уровне. На дипломатическом уровне, как-то стороны имеют такую площадку как МГ ОБСЕ, но на экспертном уровне мы не имеем никаких площадок. Хотя без поддержки экспертной группы никакая дипломатия не может быть эффективной. С 1994 года мир изменился кардинально, и ясно, что со старыми подходами эту проблему решать невозможно, так как карабахский конфликт стал частью процессов, касающихся всего Ближнего и Среднего Востока. То есть карабахский конфликт обрел геополитические очертания, где сплетаются интересы различных мировых центров. И в таком случае никакие дебаты, а тем более старания МГ ОБСЕ, ни к чему не приведут. Поэтому я предлагаю создание экспертной площадки, где можно будет выработать различные варианты решения. Многие, наверное, удивятся, но я даже предлагаю создание такой площадки в Турции. - В Турции?! А Армения согласится на это? - Армения, наверное, не согласится, но если в работе на этой площадке примут участие эксперты из США, Европы и России, она может и согласиться. Мы говорим об экспертном формате, но, вместе с тем, учитывая сегодняшние действия армянских властей, я, честно говоря, не знаю, какое решение они могут принять. Они люди настроения - у них нет четкой позиции ни по одному из вопросов внешнеполитической и внутренней повестки. - По общему мнению, это так, но давайте вернемся к дебатам… - Весь вопрос в том, в каких параметрах оценивать эти дебаты. Безусловно, Алиев намного образованнее и опытнее Пашиняна. Не стоит забывать - он выпускник одного из элитных российских вузов, и я уже промолчу, чей он сын. Конечно, учитывая все эти факторы, Пашинян выглядел очень слабо на этих дебатах. Понятно, что дипломатические навыки Ильхама Аиева несопоставимы с навыками Пашиняна. И тот бэкграунд, который имеет Алиев… Принимая во внимание все вышесказанное, я даже не хочу обсуждать, кто был силен на этих дебатах, потому что это разные весовые категории. Но что выиграли народы конфликтующих сторон по итогам этих дебатов? Ровным счетом ничего. Ни одна из сторон даже ни на йоту не сдвинула свои позиции. Напротив, мир еще раз стал свидетелем того, как еще далеки стороны от сближения позиций. - А что нужно армянскому народу? -Те армяне, которые живут в Армении и в Карабахе, живут своей жизнью. То есть мировоззрение ни армян, ни азербайджанцев не изменилось с начала 90-х. Каждая из сторон имеет совершенно противоположную позицию. И боюсь, что она не изменится в ближайшее время.