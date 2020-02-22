Долгожданный жилой комплекс будет сдан в эксплуатацию
В последние годы на рынке недвижимости наблюдается повышение спроса на жилые здания, c которых открываются красивые виды на море. Это можно объяснить повышенным вниманием покупателей к выбору местоположения новых комплексов, а также растущим интересом к квартирам с видом на морские пейзажи.
Один из таких жилых комплексов, вызывающий большой интерес, будет сдан в эксплуатацию в ближайшие месяцы в одном из наиболее возвышенных и живописных мест города Баку.
Жилой комплекс «Hillside Residence» расположен прямо напротив иконы столицы- «Flame Towers», в непосредственной близости от Нагорного парка. Он отличается своим уникальным местоположением и захватывающими дух видами на Бакинскую бухту и город. Выгодное расположение комплекса обеспечивает не только удобный доступ к различным частям города, но и близость к важным общественным объектам, а также объектам развлечения и отдыха, таким, как парк Водопадов и Зеленый театр.
Жилой комплекс «Hillside Residence» построен с использованием самых современных технологий строительства. В завершающей стадии строительства на фасаде зданий была применена каменная вата для изоляции, квартиры были оснащены алюминиевыми окнами и дверями европейского производства, а в блоках комплекса были установлены быстрые и бесшумные лифты «ThyssenKrupp» корейского производства.
В жилом комлексе, с балконов которого открываются красивые панорамные виды на Бакинскую бухту и большую часть города, для удобства жителей предусмотрены круглосуточная охрана, двухярусная подземная парковка, детская игровая площадка, просторный и освещенный вестибюль, комната для водителей и конференц-залы, а также зоны для фитнеса, йоги и пилатеса. В просторном вестибюле, расположенном на первом этаже комплекса, созданы все удобства для жителей и гостей комплекса. В настоящее время осуществляется продажа трех- и четырехкомнатных квартир различной площади, а также квартир в стиле дуплекс. Управление жилым комплексом «Hillside Residence, введение в эксплуатацию которого состоится в первые месяцы 2020 года, осуществляется компанией «Facility Management Group».
Отметим, что «Facility Management Group» является ведущей компанией, осуществляющей управление офисными и жилыми зданиями, бизнес- и торговыми центрами, а также другими объектами недвижимости различного назначения. Компания специализируется в управлении, аренде, продаже, анализе рынка и определении концепций объектов недвижимости.