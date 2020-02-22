Долгожданный жилой комплекс будет сдан в эксплуатацию

В последние годы на рынке недвижимости наблюдается повышение спроса на жилые здания, c которых открываются красивые виды на море. Это можно объяснить повышенным вниманием покупателей к выбору местоположения новых комплексов, а также растущим интересом к квартирам с видом на морские пейзажи.

Один из таких жилых комплексов, вызывающий большой интерес, будет сдан в эксплуатацию в ближайшие месяцы в одном из наиболее возвышенных и живописных мест города Баку.