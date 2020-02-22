Учащиеся 9-го класса английского сектора Международного центра образования и инноваций XXI век Айлин Садыхова и Сыла Сунан примут участие на Международной научной выставке ISEF в городе Анахайм, штата Калифорния, США 10-15 мая 2020 года. Они представят Азербайджан с проектом «Многофункциональная система на основе солнечной энергии», благодаря которому в этом году они заняли первое место в республиканском конкурсе «Будущие ученые».

Ежегодно миллионы школьников принимают участие на различных научных выставках, и лишь 1800 из них предоставляется право участвовать в ISEF. В этом году участникам предстоит борьба за награды ISEF на общую сумму 5 миллионов долларов. 7 юных учёных из Азербайджана примут участие на выставке ISEF с 4 проектами при финансовой поддержке компании BP.

Основная цель проекта, разработанного нашими учениками, заключается в получении удобрений, энергии и чистой воды за счет использования солнечной энергии без ущерба для окружающей среды. В процессе этого солнечная энергия, концентрируемая посредством треугольных зеркал, направляется на биологические отходы. Тепло, выделяемое при сгорании, начинает кипятить морскую воду, пропущенную через фильтры, а затем активирует паровую турбину. Полученная кинетическая энергия преобразуется в электрическую и накапливается в аккумуляторах. Пар, полученный во время кипячения воды, конденсируется после прохождения через турбину и выделяется в виде чистой воды. По окончании процесса биологические отходы используются в качестве удобрений.

Преподаватель биологии нашего центра Агджа Гасымова, оказавшая школьникам поддержку в реализации этого проекта, объясняет причину успеха следующим образом: «За этим достижением стоят спланированные и целенаправленные усилия. Благодаря командной работе нам удалось выявить и развить идеи, возникшие у наших учеников. Наша цель в этом проекте, как и в других видах деятельности - помочь ученикам раскрыть такие качества, как уверенность в себе, креативность, инновативность и командный дух».

Для информации сообщаем, что процесс обучения в Международном центре образования и инноваций XXI век в области науки, технологии, инженерии, искусства и математики осуществляются посредством системы STEAM. Система позволяет развивать критическое мышление учащихся и дает им возможность делать самостоятельные открытия. Более подробная информация доступна по ссылке: http://21century.edu.az/az/about/