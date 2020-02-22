Бои на азербайджано-армянской границе: погиб пограничник

Вооруженные силы Армении в очередной раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения на азербайджано-армянской границе.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Госпогранслужбы, 24 февраля около семи часов утра была предотвращена диверсия подразделений ВС Армении, дислоцированных в селе Коти Ноемберянского района, в направлении газахского села Гушчу Айрым, в результате которой враг понес потери: был ранен офицер вражеской армии, другой военнослужащий убит.

При предотвращении провокации врага, диверсионная группа которого использовала гранатометы и другое крупнокалиберное оружие, погиб азербайджанский пограничник Ибрагим Алемшах оглу Велиев.