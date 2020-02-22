Райан Гиггз в Баку: «Азербайджан проведет матчи Евро-2020 на высоком уровне»

В Баку прибыла делегация Футбольной ассоциации Уэльса, чья национальная сборная проведет в Баку два матча предстоящего чемпионата Европы.

В состав делегации вошли главный тренер сборной Уэльса, знаменитый в прошлом футболист Райан Гиггз, менеджер по вопросам медиа и маркетинга Ян Хьюз, глава департамента по вопросам безопасности Грант Бриггз и кит-менеджер Дэвид Гриффитс.

Гости осмотрели в Баку отели и стадионы, ознакомились с инфраструктурой.

Также состоялась встреча между исполнительным вице-президентом АФФА Эльханом Мамедовым и Райаном Гиггзом. Они обсудили предстоящие игры Евро-2020, которые пройдут в Баку. Гиггз выразил уверенность, что матчи будут организованы на самом высоком уровне.

Ранее, напомним, Эльхан Мамедов встретился с главным тренером сборной Турции Шенолом Гюнешем.

Как известно, в Баку состоятся четыре матча Евро-2020. 13 июня на Бакинском Олимпийском стадионе сыграют Уэльс и Швейцария, 17 июня – Турция и Уэльс, 21-го – Швейцария и Турция. Наконец, 4 июля в Баку состоится четвертьфинальный матч.