В Иране растет число жертв коронавируса
Число случаев заболевания, вызванного новым коронавирусом, в Иране достигло 47, зафиксировано 12 летальных исходов, сообщил официальный представитель президиума иранского Меджлиса (парламента) Асадулла Аббаси со ссылкой на данные Министерства здравоохранения и медицинского образования, передает ТАСС.
"Министр здравоохранения Саид Намаки сообщил, что у 47 человек выявлен коронавирус, из них 12 умерли", - цитирует Аббаси агентство ISNA.
Ранее власти Ирана сообщали, что число случаев заражения в стране коронавирусом достигло 43, при этом было зафиксировано восемь летальных исходов. Смерти от коронавируса зарегистрированы в провинциях Кум, Маркази и Мазендеран.