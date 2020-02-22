Банк Республика объявил о бесплатном обслуживании корпоративных клиентов

Ищете надежный банк-партнер для своего бизнеса? Думаете, в каком банке более удобно открыть счет? Предпочитаете банк, который использует современные банковские технологии? Тогда не теряйте время - выбирайте Банк Республика, банк с немецким капиталом! Потому что Банк Республика изменил условия - стал еще выгоднее!

Теперь представители малого и средного бизнеса, в том числе индивидуальные предприниматели, обратившиеся в банк, смогут БЕСПЛАТНО получать ряд банковских продуктов и услуг, а также БЕСПЛАТНО проводить некоторые кассовые операции.

Банковский счет в любой валюте;

Бизнес-карта на 5 лет;

Зарплатные карты с возможностю овердрафта;

Современный и многофункциональный Интернет-банкинг;

Pos-терминал для безналичных расчетов;

Срочные внутрибанковские переводы;

Обмен валюты с выгодным обменным курсом.

Клиенты, открывающие текущие счета по предложенным банком выгодным условиям, также приобретают бизнес-карту сроком на 5 лет. Посредством бизнес-карты предприниматели смогут управлять средствами на текущих счетах, не посещая банк, а также оплачивать налоги и пошлины, командировочные расходы сотрудников, коммунальные услуги и т.д.

Приобретая зарплатную карту, руководители предприятий получают возможность перечислить зарплаты своих сотрудников на счета, не посещая филиалы банка, посредством современной системы интернет банкинга.

Установив POS-терминалы, предприниматели смогут совершать все платежи в торговых центрах и на рынках на безналичных условиях.

Если вы ищете надежный, удобный и доступный банк – Банк Республика именно то, что вам нужно!

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка, или позвонив по номеру 144.