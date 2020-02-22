Консерваторы одерживают победу на выборах в Иране

В Иране опубликованы результаты выборов в парламент. Явка избирателей составила всего 42%. Как пишет NEWSru.co.il, консерваторы получили 219 из 290 депутатских мандатов. Судьба еще 11 мест решится во втором туре.

20 мест займут реформисты, 35 – независимые кандидаты. Одним депутатом будут представлены религиозные меньшинства: зороастрийцы, ассирийцы, православные халдеи, православные армяне и евреи.

В Тегеране консерваторы получили все 30 мест. Наибольшее число голосов набрал экс-мэр столицы Мохаммад Багер Калибаф, в прошлом генерал Корпуса стражей исламской революции. Предполагается, что он станет следующим председателем парламента.