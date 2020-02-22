В жилом комплексе премиум-класса «Renessans Palace», сданном для проживания с сентября прошлого года, в настоящее время проживают более 300 жильцов. Жилой комплекс, отличающийся своим самым большим закрытым двором, самой широкой парковочной территорией, создал для своих жильцов сеть самого быстрого интернета и IP-телефонии, основанную на технологии GPON. Современная сетевая технология GPON отличается стабильностью, а также высококачественным подключением вне зависимости от загруженности и других внешних факторов.

Именно GPON считается в Европе и многих других развитых странах современным стандартом скоростного интернета. Эта система, созданная Renessans Palace для своих жильцов, предоставляет скорость в диапазоне от 20 Мегабит до 500 Мегабит в секунду. Эта система в комплексе была установлена с помощью оборудования китайского телекоммуникационного гиганта – компании HUAWEI.

Renessans Palace построен, следуя всем требованиям качества, инфраструктуры, услуги, и другим требованиям премиум класса, он состоит из четырех корпусов, двадцати подъездов и более 1000 квартир. Высота квартир выше стандартных трех метров и достигает 3,35 метра. В каждом этаже максимум 4 квартиры и в каждом подъезде для удобства жителей функционируют 3 скоростных лифта марки Mistubishi. Особое внимание уделено также безопасности комплекса.

Если и Вы хотите стать частью истории созданной Renessans Palace, то свяжитесь с этими номерами 0125382977 и 0507158888.