Kapital Bank представил «Студенческие смарт-карты» очередному вузу

21 февраля 2020 года в Бакинском инженерном университете (БИУ) состоялась презентация новой «Студенческой смарт-карты». Новый продукт реализован по инициативе Министерства образования, Центрального банка и БИУ, при поддержке Kapital Bank и Mastercard.

В мероприятии приняли участие заместитель министра образования Идрис Исаев, первый заместитель председателя Центрального банка Алим Гулиев, ректор БИУ, профессор Хавар Мамедов, Директор управления корпоративных и МСП продаж Kapital Bank Фарид Хидаятзаде, директор Mastercard в Азербайджане Эрдем Чакар, преподаватели и студенты университета, а также представители средств массовой информации.

«Бакинский инженерный университет – второй по счету вуз, перешедший на студенческие смарт-карты. В ноябре прошлого года мы провели аналогичное мероприятие в UNEC. В ближайшем будущем планируется внедрение данных карт и в другие высшие учебные заведения страны. Отмечу, что с помощью новых карт студенты смогут не только получать стипендию, но и пользоваться другими ее функциями. В будущем планируется дальнейшее расширение возможностей студенческой смарт-карты, использование ее в общественном транспорте, специальных дисконтных кампаниях для студентов и других сферах услуг», - отметил директор управления корпоративных и МСП продаж Kapital Bank Фарид Хидаятзаде.

В конце мероприятия новые карты были вручены 20 отличившимся студентам БИУ.

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