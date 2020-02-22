От коронавируса в Италии умер четвертый человек

Четвертой жертвой коронавируса нового типа в Италии стал 84-летний мужчина, госпитализированный в городе Бергамо области Ломбардия, сообщает агентство ANSA.

Скончавшийся мужчина стал третьим жителем Ломбардии, умершим от болезни, вызванной новым коронавирусом. Еще одна женщина скончалась в соседней области Венето.

По словам губернатора Ломбардии Аттилио Фонтаны, общее число инфицированных коронавирусом в этой итальянской области достигло 150 человек. Еще 21 случай зафиксирован в соседней с Ломбардией области Венето. Есть заболевшие в Эмилии-Романье и Пьемонте. Таким образом, общее число случаев заболевания в Италии приближается к 200.

Отметим, что число жертв коронавируса COVID-19 в Китае возросло до 2 тыс. 592 человек, выздоровели 24 тыс. 734 человека.