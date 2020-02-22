В Киеве прошла международная специализированная конференция Smart Building 2020, в которой приняли участие и представители Бакинского транспортного агентства.

На конференции были представлены последние достижения в сфере систем «умный город», а также смарт-решения в сфере автоматизации.

На встречах, проведенных в рамках выставки-конференции, основное внимание было уделено технологиям по повышению уровня безопасности пешеходов на городских улицах. В то же время украинские специалисты были подробно проинформированы о работе по модернизации транспортной системы города Баку.

Стоит отметить, что Бакинское транспортное агентство отметило своим приоритетом повышение уровня безопасности пешеходов на городских улицах. Регулярно реализуются различные проекты в этом направлении.