Минэкологии предупреждает...
Национальный департамент гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов предупреждает об изменении погодных условий. Согласно информации, днем 25 февраля в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается сильный северо-западный ветер.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 5-7, днем 8-12 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 9-11 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 752 мм ртутного столба до 760 мм ртутного столба, относительная влажность 70-80%.
В районах также ожидается нестабильная погода, временами дожди, в горных и предгорных районах снег, местами интенсивный. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью 3-7, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью от двух градусов мороза до трех тепла, днем 3-6 градусов тепла.