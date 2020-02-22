Азербайджанские каратисты завоевали 3 медали в Словакии

Каратисты из Азербайджана выиграли три медали на Гран-при в Словакии.

На этом международном соревновании выступали 16-17-летние спортсмены Республиканского спортивного центра «Тэхсил». Они выиграли два золота и одно серебро. На высшую ступень пьедестала почета поднялись Гусейн Мамедли (61 кг) и Фарид Агаев (76 кг), серебро у Аббаса Дадашова (68 кг).

Команда выступала под руководством главного тренера «Тэхсил» Абульфата Гараева и тренера Гюндюза Махмудова.

Всего на Гран-при в Словакии выступали более 2 тысяч спортсменов из 32 стран.