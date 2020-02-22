Трамп пообещал Индии вертолеты и технику на $3 миллиарда

Соединенные Штаты поставят Индии военные вертолеты и другую боевую технику на общую сумму $3 млрд, заявил президент США Дональд Трамп, выступая вместе с индийским премьер-министром Нарендрой Моди в штате Гуджарат в Индии, где он находится с официальным визитом, сообщает ТАСС.

"Я с радостью хочу объявить, что... наши представители подпишут сделки на поставку Вооруженным силам Индии боевых вертолетов и другого оборудования на общую сумму $3 млрд", - заявил президент США, добавив, что США готовы поставлять Индии самые лучшие и современные вооружения.

"По мере того как мы продолжаем развивать наше оборонное сотрудничество, США рассчитывают предоставить Индии военную технику, являющуюся одной из самых лучших и грозных мире. Мы делаем величайшее оружие. Мы делаем лучшее и сотрудничаем сейчас с Индией", - отметил Трамп.