ВОЗ: В Азербайджане нет случаев заражения коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения рекомендует не верить ложной информации, распространяющейся в соцсетях, а получать информацию от официальных структур и страниц ВОЗ в соцетях. Об этом говорится в сообщении ВОЗ.

Согласно информации, в настоящее время в Азербайджане не зарегистрированы случаи заражения коронавирусом: «Всемирная организация здравоохранения постоянно находится на связи с соответствующими структурами. В республике имеется комплект оборудования для определения случаев инфицирования, и диагностика образцов, которые берутся у человека, будет проводиться при помощи этого оборудования».

Организация считает важным принять предупредительные меры, а именно: воздерживаться от общения с людьми, заразившимися ОРВИ; часто мыть руки, особенно после контакта с больными и их вещами; лица, у которых наблюдаются симптомы болезни, кашляя или чихая, должны держать дистанцию и закрывать рот.

ВОЗ не рекомендует какие-либо ограничения в связи с поездками.