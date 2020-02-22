Площадь перед посольством России в Праге назвали в честь Бориса Немцова

Городской совет Праги принял решение о переименовании площади Pod kastany (Под каштанами), на которой находится российское посольство в Чехии, в площадь Бориса Немцова.

«В связи с пятой годовщиной со дня убийства известного российского политика Бориса Немцова члены горсовета Праги приняли сегодня решение о присвоении его имени площади, которая до настоящего времени называлась Pod kastany», – говорится в сообщении муниципалитета города, передает РИА Новости.

Власти города отметили, что решение было принято в контексте с соответствующей петицией, подписанной 4,5 тыс. жителей Праги.