Однако, как стало известно haqqin.az, под предлогом опасности распространения коронавируса Турция закрыла границу и с Нахчываном. И это при том, что в Азербайджане и тем более в Нахчыване не зафиксировано ни одного случая заражения коронавируса. Об этом накануне официально заявило Министерство здравоохранения. Информацию также подтвердила Всемирная организация здравоохранения.

Информационная истерия вокруг распространения коронавируса во всем мире и в частности в Иране продолжает накаляться. Как сообщал накануне haqqin.az ряд стран, в числе которых была и Турция, уже закрыли границу с Ираном.

Более того, Турция сама эвакуировала азербайджанских граждан из Китая, большинство из которых были студенты. Все эвакуированные граждане Азербайджана на время карантина оставались на территории Турции и ни у кого из них опасного вируса обнаружено не было.

Несмотря на это, в Турции приняли решение о введении ограничений на пропуск через погранично-пропускной пункт Дилуджу на границе с Нахчываном. И с 17:00 часов 23 февраля вступили в силу ограничения на границе Турции и Нахчыванской АР.

"Мы предоставим необходимую информацию официальным кругам Азербайджана в связи с этими мерами. Официальные лица Турции и Азербайджана связываются и проводят обсуждения друг с другом", - заявил журналистам посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

Вместе с тем, как сообщили haqqin.az очевидцы, на границе Нахчыванской Автономной Республики с Турцией начинает скапливаться большое количество людей и грузов. И учитывая тот факт, что автономная республика находится в условиях блокады, закрытие границы со стороны братской страны может иметь плачевные последствия. Фактически у Нахчывана остается одна открытая граница с Ираном, где и бушует эпидемия коронавируса.

Информированные источники также сообщили haqqin.az, что Турция закрыла погранично-пропускной пункт Дилуджу на границе с Нахчываном без каких-либо предупреждений и обсуждений. Этот факт вызывает особое недоумение, учитывая особый характер отношений между двумя странами и тот факт, что завтра, 25 февраля ожидается визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан.

Если у службы безопасности президента Эрдогана не возникает никаких опасений по поводу предстоящего визита в Азербайджан, то кто и на каких основаниях в Турции принял решение о закрытии границы с Нахчываном?

Как бы то ни было в Азербайджане с недоумением отнеслись к необоснованному решению Турции, которая в корне противоречит духу братских отношений. Остается надеяться, что это просто недоразумение, которое в скором времени будет устранено и Турция откроет границу с Нахчываном, который и так находится в географической и экономической блокаде.