Турция закрыла границу с Нахчываном кто отдал приказ?
Информационная истерия вокруг распространения коронавируса во всем мире и в частности в Иране продолжает накаляться. Как сообщал накануне haqqin.az ряд стран, в числе которых была и Турция, уже закрыли границу с Ираном.
Однако, как стало известно haqqin.az, под предлогом опасности распространения коронавируса Турция закрыла границу и с Нахчываном. И это при том, что в Азербайджане и тем более в Нахчыване не зафиксировано ни одного случая заражения коронавируса. Об этом накануне официально заявило Министерство здравоохранения. Информацию также подтвердила Всемирная организация здравоохранения.
Более того, Турция сама эвакуировала азербайджанских граждан из Китая, большинство из которых были студенты. Все эвакуированные граждане Азербайджана на время карантина оставались на территории Турции и ни у кого из них опасного вируса обнаружено не было.
Несмотря на это, в Турции приняли решение о введении ограничений на пропуск через погранично-пропускной пункт Дилуджу на границе с Нахчываном. И с 17:00 часов 23 февраля вступили в силу ограничения на границе Турции и Нахчыванской АР.
"Мы предоставим необходимую информацию официальным кругам Азербайджана в связи с этими мерами. Официальные лица Турции и Азербайджана связываются и проводят обсуждения друг с другом", - заявил журналистам посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.
Вместе с тем, как сообщили haqqin.az очевидцы, на границе Нахчыванской Автономной Республики с Турцией начинает скапливаться большое количество людей и грузов. И учитывая тот факт, что автономная республика находится в условиях блокады, закрытие границы со стороны братской страны может иметь плачевные последствия. Фактически у Нахчывана остается одна открытая граница с Ираном, где и бушует эпидемия коронавируса.
Информированные источники также сообщили haqqin.az, что Турция закрыла погранично-пропускной пункт Дилуджу на границе с Нахчываном без каких-либо предупреждений и обсуждений. Этот факт вызывает особое недоумение, учитывая особый характер отношений между двумя странами и тот факт, что завтра, 25 февраля ожидается визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан.
Если у службы безопасности президента Эрдогана не возникает никаких опасений по поводу предстоящего визита в Азербайджан, то кто и на каких основаниях в Турции принял решение о закрытии границы с Нахчываном?
Как бы то ни было в Азербайджане с недоумением отнеслись к необоснованному решению Турции, которая в корне противоречит духу братских отношений. Остается надеяться, что это просто недоразумение, которое в скором времени будет устранено и Турция откроет границу с Нахчываном, который и так находится в географической и экономической блокаде.