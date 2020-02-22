Израиль нанес ракетный удар по Сирии и сектору Газа

По ее данным, двое погибших были членами «Исламского джихада». Еще четверо были «бойцами просирийского режима», передает Коммерсант.

В результате ракетного обстрела Израиля по территории Сирии погибли шесть человек, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на сирийскую Обсерваторию по правам человека.

Ночью армия Израиля сообщила, что нанесла авиаудары по Сирии и Газе. Целью израильских военных были позиции «Исламского джихада». В Сирии заявили, что большая часть выпущенных по Дамаску ракет была уничтожена.

Как сообщило сирийское госагентство SANA, израильские самолеты нанесли удары управляемыми ракетами "из-за пределов воздушного пространства Сирии".

По сведениям SOHR, на одном из объектов, атакованных ЦАХАЛ, помимо боевиков "Исламского джихада", находились офицеры иранского Корпуса стражей исламской революции.

Как пишет Дойче велле, израильская атака была ответом на ракетный обстрел со стороны боевиков. В сторону Израиля было выпущено не менее 20 ракет, половина из них была сбита системой ПВО "Железный купол", остальные упали в безлюдной местности. В населенных пунктах на юге Израиля, а также в городе Ашкелоне были слышны сирены воздушной тревоги.