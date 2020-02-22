Суд в Украине восстановил Романа Насирова в должности

Шестой апелляционный административный суд Киева восстановил Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы, признав его увольнение противоправным. Об этом говорится в постановлении суда, сообщает Корреспондент.net.

"Решение Окружного административного суда города Киева от 11 декабря 2018 года в части признания противоправным и отмены распоряжения Кабинета министров Украины от 31 января 2018 №35-р "Об увольнении Лица-1" (Насирова Р.М.) с должности председателя Государственной фискальной службы Украины оставить без изменений", - говорится в решении.

Таким образом, суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы правительства, Государственной фискальной службы и нардепа Андрея Журжия. Постановление вступает в силу со дня его принятия и может быть обжаловано непосредственно в Верховном суде.

НАБУ задержало экс-главу ГФС Романа Насирова в марте 2017 года в рамках расследования "газового дела" экс-депутата Александра Онищенко. Через две недели его отпустили под залог в размере 100 млн грн. Насиров обвиняется в злоупотреблении служебным положением и должностном подлоге. По версии следствия, в 2015-2016 годах он позволил компаниям депутата Онищенко не платить государству рентную плату за пользование недрами. Эти действия Насирова, по данным следствия, нанесли государству ущерб на сумму более 2 млрд гривен.

31 января 2018 года Насиров был освобожден от должности председателя ГФС, однако 11 декабря Окружной админсуд Киева принял решение о восстановлении Насирова на этом посту. Кабмин обжаловал это решение.