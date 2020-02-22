Главный инфекционист призвал азербайджанцев избегать визитов в Иран

Ввиду распространения коронавируса, а также случаев с летальным исходом в Иране главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев дал некоторые рекомендации гражданам, желающих посетить эту страну, передает Trend.

"...Ситуация в соседнем Иране серьезная. Рекомендую гражданам не посещать Иран без особой надобности. Даже если это необходимо, находясь в этой стране, следует быть предельно осторожными", - сказал Исаев.

Главный инфекционист добавил, что находящиеся в Иране граждане Азербайджана должны избегать мест массового скопления людей, носить маски, питаться пищевыми продуктами, подвергшимся термической обработке, регулярно мыть руки.

"В случае обнаружения каких-либо подозрительных симптомов следует немедленно обратиться к врачу, - отметил Джалал Исаев, добавив, что люди, прибывшие в Азербайджан из стран, где зарегистрированы случаи инфицирования коронавирусом, помещаются на карантин сроком в 14 дней. "В настоящее время в Азербайджане предпринимаются усиленные меры против коронавируса. Призываю граждан проявить активность и заинтересованность в этом вопросе", - уточнил главный инфекционист республики.