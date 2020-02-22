Джахангир Аскеров: "Рейсы из Ирана отменены не будут"

Президент AZAL Джахангир Аскеров заявил, что Азербайджан на сегодняшний день не планирует вводить ограничений на полеты в Иран и из Ирана.

«В частности, лоукостер Buta Airways выполняет ежедневные рейсы по маршруту Баку-Тегеран-Баку и планирует осуществлять полеты в штатном режиме в соответствии с текущим расписанием. Также хочу проинформировать, что Международный аэропорт Гейдар Алиев и другие аэропорты Азербайджана не будут вводить никаких ограничений для рейсов со стороны авиакомпании İran Air», - цитирует президента AZAL Джахангира Аскерова пресс-служба авиакомпании.

Кроме того, соответствующие структуры Международного аэропорта Гейдар Алиев совместно с Государственным таможенным комитетом и Министерством здравоохранения Азербайджана усилили санитарно-карантинный контроль на рейсах, прилетающих из Ирана, будут предприняты дополнительные меры в этом направлении.