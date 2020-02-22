Минздрав Ирана о заразившихся и умерших от коронавируса

Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 64, из них 12 – с летальным исходом, сообщил журналистам представитель минздрава страны Киануш Джаханпур, сообщает РИА Новости.

"К данному моменту совершенно точно у нас в стране 64 случая заражения COVID-19. К сожалению, за прошедшие дни из них 12 умерших", - говорится в заявлении Джаханпура, опубликованном на сайте ведомства.

Он также сообщил, что общее состояние заболевших имеет позитивную тенденцию и улучшается.