Минздрав опроверг слухи о госпитализации больных коронавирусом в Лянкяране

"Распространенные в соцсетях сообщения о госпитализации заразившихся коронавирусом людей в центральные больницы Джалилабада и Лянкярана не соответствуют действительности". Совместную информацию по этому поводу сообщили пресс-службы Министерства здравоохранения и Госагентства по обязательному медицинскому страхованию.

Отмечается о принятии необходимых мер в медицинских учреждениях граничащих с Ираном районов - Билясувар, Лянкяран, Масаллы, Джалилабад, Астара. Инфекционные отделения и боксы центральных больниц указанных районов в полной готовности: "На границе Билясувара и Астары мобилизованы бригады скорой медицинской помощи, медпункты работают в усиленном режиме".