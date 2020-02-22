Васифа Талыбова переизбрали председателем Верховного Меджлиса Нахчывана

В Нахчыване прошла первая сессия Верховного Меджлиса Автономной Республики VI созыва. Как сообщает Report, на сессии были рассмотрены организационные вопросы.  

В повестку были включены вопросы избрания председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР, зампредов, председателей комитетов парламента, их заместителей и членов комитетов. 

Отмечается, что Васиф Талыбов был переизбран председателем Верховного Меджлиса Нахчыванской АР. 

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