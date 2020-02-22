Нахчыван в изоляции! Иран закрыл границу с автономией Азербайджана

Вслед за Турцией границу с Нахчыванской Автономной Республикой закрыл и Иран. Как сообщает агентство Turan, в результате, автономная республика, не имеющая прямой сухопутной связи с остальным Азербайджаном и имеющая протяженную границу с Арменией, оказалась в полной сухопутной блокаде.

Единственная связь с внешним миром осуществляется через авиасообщение с Баку.

Агентство отмечает, что из-за блокады дорог, в Нахчыване выросли цены на продовольственные товары. Местные жители в больших объемах скупают в магазинах крупы, муку, другие продукты. Ограничений на продажу продуктов не введено.