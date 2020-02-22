Коронавирус уже в Ираке

Первый случай заражения коронавирусом нового типа отмечен в Ираке. Об этом сообщил новостной портал Shafaq news со ссылкой на департамент здравоохранения провинции Наджаф, где он был выявлен.

"Результаты проведенных сегодня лабораторных исследований показали, что изучающий религиоведение иранский студент, который прибыл в Ирак еще до того, как было принято решение запретить въезд гражданам Ирана, заражен коронавирусом", - цитирует ТАСС главу департамента Радвана аль-Кинди.

По словам аль-Кинди, это обнаружилось, когда медицинские бригады обследовали приехавших студентов из соседней страны в их домах. Состояние одного из них вызвало подозрения врачей. "Он был помещен в больницу, а взятые у него пробы были направлены на лабораторные исследования. Самого студента поместили в изолятор, - отметил аль-Кинди. - Результаты анализов показали, что он является носителем вируса".