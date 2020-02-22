В Баку с подозрением на коронавирус госпитализированы два человека

Отдел информации

Прибывшие сегодня из Ирана два человека с подозрением на коронавирус помещены в отделение инфекционных заболеваний Клинического медицинского центра №1. Об этом haqqin.az сообщил глава пресс-службы Минздрава Парвиз Абубекиров.

По его словам, это гражданин Азербайджана 1995 г.р. и гражданин Ирана 1998 г.р.

Минздрав совместно с Госагентством по обязательному медицинском страхованию также выступили с заявлением.

В сообщении говорится, что госпитализированные люди не имели контактов с людьми, зараженными коронавирусом. Они взяты под врачебный контроль.

У госпитализированных будут взяты анализы, после чего будет принято соответствующее решение.

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