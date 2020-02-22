В Баку с подозрением на коронавирус госпитализированы два человека

Прибывшие сегодня из Ирана два человека с подозрением на коронавирус помещены в отделение инфекционных заболеваний Клинического медицинского центра №1. Об этом haqqin.az сообщил глава пресс-службы Минздрава Парвиз Абубекиров.

По его словам, это гражданин Азербайджана 1995 г.р. и гражданин Ирана 1998 г.р.