В Баку с подозрением на коронавирус госпитализированы два человека
Прибывшие сегодня из Ирана два человека с подозрением на коронавирус помещены в отделение инфекционных заболеваний Клинического медицинского центра №1. Об этом haqqin.az сообщил глава пресс-службы Минздрава Парвиз Абубекиров.
По его словам, это гражданин Азербайджана 1995 г.р. и гражданин Ирана 1998 г.р.
Минздрав совместно с Госагентством по обязательному медицинском страхованию также выступили с заявлением.
В сообщении говорится, что госпитализированные люди не имели контактов с людьми, зараженными коронавирусом. Они взяты под врачебный контроль.
У госпитализированных будут взяты анализы, после чего будет принято соответствующее решение.