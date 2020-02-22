Коронавирус добрался и до Парижа?

Санитарные власти объявили экстренный карантин в комиссариате полиции 13-го округа Парижа из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Эти меры были предприняты после того, как управление полиции в понедельник утром посетили трое граждан Китая, чтобы подать заявление о краже. Один из заявителей почувствовал себя плохо, прибывшие на место сотрудники скорой помощи проводят анализы для выявления возможного коронавируса.

В ожидании решения медиков комиссариат изолирован, никому не разрешают входить или выходить из здания. Отмечается, что это первый случай экстренного карантина в Париже в связи со вспышкой коронавируса.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 1769, скончались 17 человек.