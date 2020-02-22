Кабмин о мерах против коронавируса в Азербайджане

«Для предотвращения угрозы, которую может представлять на территории Азербайджана коронавирус, распространившийся в Китае, 28 января 2020 года под председательством премьер-министра Азербайджана создана правительственная комиссия, а 30 января утвержден План мер против эпидемии. Со дня достижения эпидемией угрожающих масштабов на всех погранично-пропускных пунктах Азербайджана, в том числе, аэропортах, проводятся профилактические меры.

Начиная с вышеуказанной даты, все прилетающие в Азербайджан пассажиры проходят тщательную проверку, и до сегодняшнего дня в стране случаев заражения коронавирусом не выявлено. После того, как в последние дни была распространена официальная информация о росте случаев заражения коронавирусом, приведших в ряде случаев к смертельному исходу в Иране, погранично-пропускные пункты на азербайджано-иранской границе перешли на особый режим работы. С 22 февраля на погранично-пропускных пунктах проводятся санитарно-дезинфекционные работы, вследствие чего скорость процедуры пропуска снизилась. Усилен также контроль транспортировки транзитных грузов через территорию Азербайджана. На въезде и выезде грузов в страну продолжаются санитарно-дезинфекционные меры», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в связи с ситуацией в Иране населению рекомендуется временно отложить поездки в соседнюю страну без острой необходимости: «Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Азербайджане под особым контролем. Надлежащим структурам поручено работать в усиленном режиме. Для обеспечения безопасности страны принимаются все необходимые меры, и оснований для беспокойства нет. Для защиты от эпидемии в стране достаточно медицинских принадлежностей».

В заключение отмечается, что поскольку эпидемия коронавируса является угрозой международного масштаба, наблюдаются случаи распространении дезинформации провокационного характера: «Просим граждан доверять исключительно официальной информации. В особых случаях общественность будет дополнительно проинформирована».