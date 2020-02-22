По поручению президента Ильхама Алиева руководители и специалисты Государственной пограничной службы, Государственного таможенного комитета, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства здравоохранения, Государственной службы безопасности, Агентства по пищевой безопасности совершили визит на контрольно-пропускные пункты «Астара» и «Билясувар" на государственной границе Азербайджана с Ираном.

Как сообщили в пресс центре ГПС, в рамках визита была изучена ситуация по своевременному выявлению и медицинской эвакуации лиц с подозрением на заболевание коронавирусом, по усилению предупредительных мер, предпринимаемых на контрольно-пропускных пунктах на государственной границе Азербайджана с Ираном, в связи с наблюдаемой в последнее время вспышкой эпидемии коронавируса в Иране.

Был проведен мониторинг проверки на КПП при помощи специального оборудования температуры тела лиц, въезжающих на территорию страны, привлечения дополнительного медицинского персонала и карет скорой медицинской помощи на территорию постов и их деятельности в круглосуточном режиме.

В ходе обсуждений был проведен обмен мнениями по вопросам координации совместной деятельности в возможных рискованных ситуациях, даны соответствующие поручения по информированию об этой эпидемии лиц, пересекающих государственную границу.