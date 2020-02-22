В Италии растет число жертв коронавируса
Число умерших в Италии от болезни, вызванной новым коронавирусом, увеличилось до шести человек. Как сообщило в понедельник агентство ANSA, шестой жертвой стала женщина, госпитализированная в Брешии (область Ломбардия), страдавшая онкологическим заболеванием.
Все жертвы коронавируса в Италии - пожилые люди с проблемами со здоровьем.
Всего выявлено более 220 случаев заражения, включая летальные исходы. Один человек - эвакуированный из Уханя итальянец - излечился.
Локальная вспышка коронавируса в Ломбардии в районе города Лоди (под Миланом) зафиксирована 21 февраля. Затем случаи заражения были выявлены в других северных областях - Венето, Пьемонте и Эмилия-Романье, где число заболевших растет. До этого в Италии было известно о трех инфицированных - супружеской паре туристов из Китая и эвакуированном из Уханя итальянце.