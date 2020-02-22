Мазахир Панахов о наказании членов избирательных комиссий

"Члены участковых избирательных комиссий должны быть наказаны за испорченные избирательные бюллетени. В их отношении должны быть приняты серьезные меры". Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Председатель ЦИК отметил, что распространенные в социальных сетях кадры очень серьезно воспринимаются: "В случае обнаружения каких-либо нарушений принимаются соответствующие решения".