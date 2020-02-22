В Германии автомобиль въехал в толпу людей на карнавале много раненых

Автомобиль въехал в толпу людей на карнавале в немецком городе Фолькмарсен. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, ранения получили 15 человек.

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