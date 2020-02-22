Согласно информации, нехватка масок наблюдается вот уже 3-4 дня, и работники столичных аптек не могут назвать конкретные сроки поступления новых партий медицинских масок.

Наряду с дефицитом масок наблюдается и рост цен на защитные медицинские маски. В среднем маски подорожали в 5-7 раз.

Министерство экономики прокомментировало информацию о подорожании медицинских масок.

Как сообщили в Министерстве экономики, в последнее время в мире повысился спрос на медицинские маски. Медицинские маски импортируют в Азербайджан из зарубежных стран.

Повышение цен в этих странах повлияло и на розничные цены на маски в Азербайджане. «Несмотря на это, Государственная служба по контролю над потребительским рынком при Министерстве экономики проводит соответствующее расследование в связи с изменениями цен на потребительском рынке и в случае выявления искусственного завышения цен будут приняты меры в соответствии с законодательством», - говорится в заявлении ведомства.