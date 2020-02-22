В Китае появилась вакцина от коронавируса?

По словам посла, китайские ученые дали трехмерное описание коронавируса, что является хорошим основанием для разработки вакцины. «В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но это предварительные результаты, нужно еще время для дальнейших экспериментов и доработки», — отметил он.

При этом, по мнению профессора Пенсильванского университета, главы центра динамики инфекционных заболеваний (CIDD) Элизабет МакГроу, создание вакцины от коронавируса может потребовать больше времени: «Маловероятно, что вакцина будет доступна во время текущей вспышки, поскольку ее разработка, вероятно, потребует в лучшем случае нескольких лет, но полезно иметь ее готовой для будущих вспышек».

В середине февраля некоторые вакцины от коронавируса начали тестировать на животных, сообщил ранее директор биологического центра Национального комитета по здравоохранению КНР Чжан Синьминь. Клинические испытания вакцины на людях могут начаться не ранее апреля, заявил в свою очередь замглавы Национального комитета по здравоохранению Цзэн Исинь, пишет РБК.

По словам директора Всемирной организации здравоохранения Сумии Сваминатан, первые тестирования вакцины против коронавируса на людях начнутся через четыре-пять месяцев. Она отметила, что сейчас разрабатываются несколько вакцин, из них для тестирования выберут одну или две.

Отметим, что число жертв коронавируса в Поднебесной за сутки увеличилось на 150 человек. Общее количество умерших — 2 592 человека. За последние сутки заболели 406 человек (из них 348 — в Ухане), количество зараженных увеличилось до 77 150. 24 734 вылечены и выписаны из больниц (1 846 за сутки).