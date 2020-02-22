На Пашиняна подали в суд: «дело элитной ручки»

Председатель Конституционного суда Армении Грайр Товмасян подал в суд первой инстанции общей юрисдикции города Ереван гражданский иск против премьер-министра страны Никола Пашиняна. Как пишет Panorama.am со ссылкой на сообщение на портале судебно информационной системы «Даталекс», иск поступил в суд 21 февраля и завизирован на имя судьи Гаяне Хачатрян.

Исковое заявление с требованием обязать главу правительства принести извинения за оскорбительные высказывания и опровергнуть сведения, являющиеся клеветой.

Товмасян считает, что Пашинян должен принести извинения за оскорбительные выражения и опровергнуть информацию, которая порочит его честь и достоинство. Как пишет Sputnik Армения, во время большой пресс-конференции в январе в Капане Пашинян заявил, что Товмасян предлагал ему свои услуги. Товмасян отреагировал на заявление премьера довольно жестко, пригрозив подать в суд за клевету, если Пашинян в течение 20 дней не предоставит доказательств своих слов или не выступит с опровержением.

На следующий день премьер-министр в качестве доказательства обнародовал фотографию «элитной» ручки за 500 евро, сказав, что глава КС подарил ее, пытаясь гарантировать себе сохранение этого поста.