Коронавирус в Омане: султанат приостанавливает авиасообщение с Ираном

По данным ТВ, обе пациентки недавно вернулись из Ирана. Как отметили в Министерстве здравоохранения султаната, обе женщины "в настоящее время находятся на карантине". Их состояние оценивается как стабильное.

У двух женщин в Омане выявлено заражение остроинфекционным коронавирусом Covid-19, сообщает Интерфакс со ссылкой на оманское телевидение.

Кроме того, сегодня стало известно, что оман приостанавливает авиасообщение с Ираном из-за коронавируса. Об этом говорится в заявлении главного управления гражданской авиации султаната. "Управление приостанавливает все рейсы гражданской авиации между султанатом и Исламской Республикой Иран, начиная с 24 февраля 2020 года, и до особого распоряжения", - цитирует РИА Новости сообщение управление.

Отметим, что в Иране уже зафиксировано 64 случая заражения коронавирусом, из них 12 со смертельным исходом. Впервые власти сообщили о заразившихся 19 февраля – заражение началось с города Кум, являющегося местом паломничества мусульман-шиитов. По данным медиков, большинство заразившихся либо являются жителями города, либо ездили туда.