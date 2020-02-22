Nar поддержал отличившихся в сфере ИТ студентов ADA

В рамках сотрудничества с университетом ADA мобильный оператор внес свой вклад в стипендиальный фонд университета с целью поддержки обучения студентов факультета информационных технологий и инженерии.

Nar, уделяющий большое внимание подготовке кадров в сфере информационных технологий, продолжает поддерживать молодежь, получающую образование в этой сфере.

Во время очередного «Дня академического превосходства», проходящего 21 февраля, были названы имена победителей стипендии Лютфи-Заде. Отметим, что победители данной стипендии полностью освобождаются от оплаты за обучение на один семестр.

Помимо этого, в рамках долгосрочного сотрудничества между Nar и университетом ADA предполагается ряд мероприятий совместно с Инновационным центром ADA, поддерживающим стартап-проекты, предоставление карьерных возможностей и возможностей стажировки студентов и выпускников ADA, а также вовлечение работников Nar в программу университета по повышению квалификации.

Для получения дополнительной информации о социальных проектах Nar, направленных на развитие науки и образования, посетите страницу nar.az.