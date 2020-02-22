Биржевые индексы США и Европы рухнули из-за коронавируса
Биржевые индексы США существенно упали сегодня после роста числа случаев заражения коронавируса за пределами Китая. Об этом следует из данных торгов, обнародованных телеканалом Fox Business, передает Газета.ру.
Так, индекс Dow Jones снизился на 2,77% — до 28188,56 пункта. При этом индекс S&P 4500 стал ниже на 1,05%, достигнув 3337,75 пункта.
В свою очередь показатели индекса Nasdaq уменьшились на 1,79% — до 9252,51 пункта.
В свою очередь европейские фондовые рынки не переживали такого плохого дня, как 24 февраля, более трех лет, пишет Bloomberg. На фоне стремительного распространения коронавируса в Италии биржевые индексы опустились до трехлетних минимумов.
Индекс Stoxx Europe 600 при открытии торгов упал на 3,6% – до минимальной отметки с июня 2016 г. Больше всего подешевели акции компаний по производству предметов роскоши – на фоне опасений, что вспышка коронавируса повредит продажам.
Подешевели акции туркомпаний и авиакомпаний, отмечает Bloomberg. Индекс Stoxx 600 Travel and Leisure тоже опустился до минимальной отметки с июня 2016 г. Котировки Air France-KLM упали на 9,5%, EasyJet PLC – на 14%, Ryanair Holdings plc. – на 11%.
Больше всего подешевели акции итальянского бренда одежды, обуви и других изделий класса люкс Salvatore Ferragamo (-9,5%) и футбольного клуба «Ювентус» (-11%).
Число умерших в Италии от коронавируса увеличилось до семи человек, сообщает телеканал "Россия 24". Агентство АNSА ранее сообщало о шести жертвах коронавируса. По словам комиссара по чрезвычайным ситуациям Анджело Боррелли, всего в Италии насчитывается 219 полностью подтвержденных случаев коронавируса. Все жертвы коронавируса в Италии — пожилые люди с проблемами со здоровьем. Из шести скончавшихся четверо – жители Италии, двое – китайская пара. Эвакуированный из Уханя итальянец излечился.