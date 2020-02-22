Биржевые индексы США и Европы рухнули из-за коронавируса

Так, индекс Dow Jones снизился на 2,77% — до 28188,56 пункта. При этом индекс S&P 4500 стал ниже на 1,05%, достигнув 3337,75 пункта.

Биржевые индексы США существенно упали сегодня после роста числа случаев заражения коронавируса за пределами Китая. Об этом следует из данных торгов, обнародованных телеканалом Fox Business, передает Газета.ру.

В свою очередь показатели индекса Nasdaq уменьшились на 1,79% — до 9252,51 пункта.

В свою очередь европейские фондовые рынки не переживали такого плохого дня, как 24 февраля, более трех лет, пишет Bloomberg. На фоне стремительного распространения коронавируса в Италии биржевые индексы опустились до трехлетних минимумов.

Индекс Stoxx Europe 600 при открытии торгов упал на 3,6% – до минимальной отметки с июня 2016 г. Больше всего подешевели акции компаний по производству предметов роскоши – на фоне опасений, что вспышка коронавируса повредит продажам.

Подешевели акции туркомпаний и авиакомпаний, отмечает Bloomberg. Индекс Stoxx 600 Travel and Leisure тоже опустился до минимальной отметки с июня 2016 г. Котировки Air France-KLM упали на 9,5%, EasyJet PLC – на 14%, Ryanair Holdings plc. – на 11%.

Больше всего подешевели акции итальянского бренда одежды, обуви и других изделий класса люкс Salvatore Ferragamo (-9,5%) и футбольного клуба «Ювентус» (-11%).

Число умерших в Италии от коронавируса увеличилось до семи человек, сообщает телеканал "Россия 24". Агентство АNSА ранее сообщало о шести жертвах коронавируса. По словам комиссара по чрезвычайным ситуациям Анджело Боррелли, всего в Италии насчитывается 219 полностью подтвержденных случаев коронавируса. Все жертвы коронавируса в Италии — пожилые люди с проблемами со здоровьем. Из шести скончавшихся четверо – жители Италии, двое – китайская пара. Эвакуированный из Уханя итальянец излечился.