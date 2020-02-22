Канарские острова во власти «калимы» фото; видео
Канарские острова накрыла песчаная буря. Песок на архипелаг принесло из пустыни Сахара. Из-за стихии аэропорты работают с перебоями, сотни туристов не могут улететь с островов, пишут Ведомости.
Власти Испании объявили о приведении спецслужб в полную готовность, а жителям рекомендовано оставаться дома, закрыв окна и двери.
Отменены рейсы из Гран-Канарии, Ла Пальмы, Лансароте, Северного и Южного аэропортов Тенерифе, хотя сами аэропорты не закрыты, передает Интерфакс.
Погодное явление, наблюдаемое на Канарах, называют калима, оно нередко на островах, расположенных к западу от Африки. Сильный ветер не только принес песок, но и помешал пожарным бороться с лесными пожарами, бушующими на Канарских островах на фоне 30-градусной жары.