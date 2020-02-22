Российские СМИ: «А чего еще ожидал Ильхам Алиев?»

Отдел информации 20:15

«Парламентская ассамблея Совета Европы, относительно недавно возвратившая полномочия делегации России, периодически портит кровь не только РФ, но и другим странам, которые почему-то начинают казаться ей «неправильными». В частности, в конце января ПАСЕ приняла резолюцию «Дело о сообщениях в связи с политзаключенными в Азербайджане». Речь тогда шла и о предстоящих парламентских выборах, к участию в которых не допускалась группа лиц, осужденных, как считает Баку, за тяжкие преступления, а по мнению большинства лиц, заседающих в Страсбурге, — «за политику», - пишет в своей аналитической заметке на известном российском портале «Росбалт» Михаил Пасечный.



Автор резюмирует итоги парламентских выборов в Баку: «Кстати, выборы уже прошли. Наблюдатели от СНГ и ШОС их похвалили, а БДИПЧ ОБСЕ раскритиковало. Дескать, не было возможности выбора из широкого круга кандидатов, и в стране имеется дефицит настоящей политической дискуссии. Хотя и говорят, что ПАСЕ ничего, по сути, не решает, однако все равно обидно. Президент Азербайджана Ильхам Алиев ту январскую резолюцию назвал «клочком бумаги», а уже в феврале не пожалел времени, чтобы обсудить «нехорошее» поведение европейцев на встрече с министром иностранных дел Турции (которая сама периодически получает «втыки» от носителей общечеловеческих ценностей) Мевлютом Чавушоглу». Российское издание останавливает свое внимание на позиции азербайджанского президента: «По мнению Алиева, в Совете Европы происходит процесс деградации, и в ней сейчас имеют место «лицемерие, двойные стандарты и несправедливость». По его словам, на протяжении 20 лет «Азербайджан избирали мишенью, о нас измышляют и распространяют невероятную ложь». «Якобы в Азербайджане есть политзаключенные, якобы в Азербайджане чинят препятствия демократическому процессу. Все это — ложь», — заявил Ильхам Алиев. Что касается «политзаключенных». Тут Алиев посоветовал поискать их в соседней постсоветской республике — Армении. Он назвал всего несколько фамилий, но можно ведь огласить и «весь список». Прежде всего речь идет об экс-президенте Роберте Кочаряне, который больше года находится под арестом. «Давят» силовики и на недавнего еще лидера республики Сержа Саргсяна. «Главная причина заключается в том, что бывшие президенты подвергли критике деятельность нынешней власти», — убежден Алиев».

«Росбалт» ссылается на армянские СМИ: «По данным СМИ, под «опекой» правоохранителей сейчас находятся братья Саргсяна, его дочь, племянники, бывшие министры, депутаты, генпрокурор и генсек ОДКБ. Что уж говорить о политиках калибром «пожиже». В конце января были доставлены в полицию основатели партии «Адеквад» Артур Даниелян и Константин Тер-Накалян, а также их соратники. В тот же день был задержан оппозиционный блогер, основатель движения «ВЕТО» и критик Фонда Сороса Нарек Малян — по подозрению «в незаконном хранении оружия». «Почему к Армении проявляют одно отношение, а к Азербайджану и Турции — другое? Мы хорошо знаем ответ на этот вопрос, и еще раз хочу отметить: было бы хорошо, если бы Совет Европы занялся этими вопросами», — отметил Ильхам Алиев. Но «надежд» азербайджанского президента этот орган не оправдал. Как и все «демократические страны» — начиная с США и заканчивая Европой. Впрочем, а чего еще Алиев ожидал? Вместо того чтобы послушно соглашаться с «дружеской критикой», он, как оказалось, чем-то недоволен. Российское издание описывает истинный масштаб репрессивной политики в Армении: «Ну, а что касается «демократической» Армении, то даже местные СМИ называют фамилии 34 политзаключенных и, как минимум, шести журналистов, подвергшихся преследованиям и насилию. Вряд ли этот список закрыт. И что интересно, идейным вдохновителем этой кампании выступает недавний «политический узник», а ныне премьер-министр Армении Пашинян. Делая заход во власть, Никол Воваевич с уличных трибун обещал приложить все силы, чтобы в республике установились «закон и порядок». Кажется, это ему удалось — если зачистку политического поля и устранение с него конкурентов можно назвать порядком. Пробежавшись по армянской прессе, можно сделать вывод, что «охота на ведьм» (а также их близких и родственников) идет в Армении вовсю.