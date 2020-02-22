Генерал Халилов: Иран не закрывал границу с Нахчываном

Сообщения СМИ об ограничении движения транспорта через Иран в Нахчыван не соответствуют действительности. Как сообщает haqqin.az, об этом сказал начальник пограничного контроля Государственной пограничной службы генерал-лейтенант Аббас Халилов.

По его словам, несколько часов назад была проведена проверка контрольно-пропускных пунктов в Астаре и Билясуваре с участием членов государственной комиссии, нескольких руководителей структур и высокопоставленных чиновников. Информация о приостановлении движения через границу и закрытии границ не соответствует действительности. Существуют некоторые ограничения, наблюдается снижение интенсивности движения граждан на границе в результате работы по повышению их осведомленности.

Ни Иран, ни Азербайджан не налагали никаких ограничений на движение грузовых автомобилей, пассажирских автобусов в Нахчыван. Эта информация не соответствует действительности, отметил начальник погранконтроля.