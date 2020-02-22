Глава ЦИК: «Некоторые говорят, что Мазахир Панахов хуже Сталина»

«Некоторые говорят, что в Центральной избирательной комиссии царит режим гестапо, а Мазахир Панахов хуже Сталина». Об этом на сегодняшнем заседании ЦИК сказал председатель комиссии Мазахир Панахов, передает Report.

По словам главы ЦИК, данные утверждения не соответствуют действительности. М.Панахов, что заседания комиссии проходят открыто: «Члены ЦИК открыты для каждого, они общаются со всеми кандидатами. Между работниками ЦИК также сложились искренние отношения».