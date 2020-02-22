ВОЗ предупреждает: коронавирус может стать пандемией

Вспышка заболевания, вызываемого новым типом коронавируса, имеет потенциал пандемии, хотя пока таковой и не является, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Гебрейесус заявил, что сейчас речь идет об «эпидемии в различных частях мира», однако у вспышки заболеваемости есть «потенциал пандемии».

Глава ВОЗ призвал все страны «сосредоточить внимание на подготовительных мероприятиях». Он считает, что нужно «готовиться к потенциальной пандемии». При этом «каждая страна должна сама оценивать риск», сообщил гендиректор, выразив обеспокоенность резким ростом числа заболевших в Италии, Республике Корея и Иране.

В свою очередь директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил на брифинге, что группа экспертов организации прибудет во вторник в Иран, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом.